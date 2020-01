Egypte : Honeywell s’associe à Etisalat Misr pour fournir des solutions numériques dans la nouvelle capitale administrative

(Agence Ecofin) - La société américaine Honeywell, spécialisée dans divers secteurs notamment l’automatisation, a signé un protocole d’accord avec l’opérateur de téléphonie mobile Etisalat Misr pour fournir des solutions numériques dans la nouvelle capitale administrative de l’Egypte, en cours de construction à 45 kilomètres à l'est du Caire. L’accord a été paraphé la semaine dernière lors de l'Intersec 2020 qui s’est tenue à Dubai.

A travers ce partenariat, Honeywell fournira des technologies innovantes et connectées pour améliorer la sûreté, la sécurité et l'efficacité énergétique de la nouvelle capitale. La société déploiera également des solutions logicielles et matérielles avancées de l'Internet des objets (IoT) pour le nouveau Centre des opérations de la ville (COC).

La technologie Honeywell alimentera aussi des systèmes de gestion avancés pour le stationnement intelligent et des services publics intelligents pour l'électricité, l'eau et le gaz. Cela comprendra l'éclairage des rues, le comptage intelligent, les services de surveillance des réseaux intelligents, et l'intégration avec les systèmes intelligents de gestion de l'affichage numérique, de facturation et de gestion financière.

Le partenariat avec Etisalat traduit une extension du périmètre d’intervention de la société Honeywell dans la nouvelle capitale administrative. En février 2019, en collaboration avec MTI, Honeywell annonçait déjà qu'elle fournirait des systèmes de sécurité et de surveillance à l'échelle de la nouvelle capitale administrative égyptienne.

