La compagnie d'électricité du Ghana va se lancer dans la fourniture de connectivité Internet

(Agence Ecofin) - En marge de l’Africon Conference 2019 de l’IEEE (Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens), qui s’est tenue du 25 au 27 septembre 2019 à Accra au Ghana, la compagnie publique d'électricité (ECG) a annoncé la diversification prochaine de ses activités à travers la fourniture de connectivité Internet.

D’après son directeur général, Samuel Boakye-Appiah (photo), ECG va en effet tirer parti de ses actifs réseau pour déployer la fibre optique puis s’associer aux autres sociétés de télécommunications pour leur fournir l’Internet à haut débit ainsi que d’autres services connexes, qui leur permettront de satisfaire les besoins des Ghanéens.

Samuel Boakye-Appiah a affirmé qu’une étude sur la réutilisation des actifs d'infrastructure électrique d'ECG comme support d’équipements télécoms est actuellement en cours. Un schéma directeur sera ensuite élaboré pour le projet. Il a indiqué que cet investissement, dans les télécommunications, soutiendra le programme de transformation numérique du pays porté par le gouvernement.

ECG a décidé d’investir dans les télécoms au regard du potentiel économique qu’offre ce secteur de marché en croissance constante. Il s’annonce porteur pour de nombreuses années au vu de la demande, de plus en plus forte des populations, pour un Internet de qualité, indispensable pour accéder aux nombreux services publics, qui se numérisent, et expérimenter de nouveaux usages tels que les jeux en ligne, l’e-éducation, le streaming vidéo, etc.