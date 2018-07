Fan Milk renforce la lutte contre la pollution plastique en franchissant une nouvelle étape de son projet « Pick-it » au Ghana

(FAN MILK) - Conçu et mis en œuvre par Fan Milk et ses partenaires, Pick-It est un projet d’entrepreneuriat social destiné à développer des pratiques durables tout au long de la chaîne de valeur du plastique, de la fabrication au recyclage. Le lancement du centre de tri de Tema, situé non loin d’Accra, marque le début de cet ambitieux projet.

Après le lancement officiel du projet Pick-it en novembre 2017, Fan Milk, le premier fabricant et distributeur de crèmes et yaourts glacés en Afrique de l’Ouest, a annoncé l’ouverture d’un tout nouveau centre de tri des déchets et des plastiques à Tema New Town, non loin d’Accra. L’inauguration de ce centre marque le démarrage des activités opérationnelles de Pick-it, un projet de recyclage inclusif qui a deux objectifs principaux : augmenter le taux de ramassage des plastiques pour réduire la pollution, tout en améliorant le revenu des collecteurs de déchets via des solutions innovantes sur les plans social et environnemental.

La pollution par les plastiques est une question de plus en plus pressante en Afrique. On estime que le Ghana à lui-seul génère chaque jour 12 710 tonnes de déchets municipaux solides (déchets ramassés par ou à la demande des autorités municipales) – soit plus de 4,5 millions de tonnes par an. Plusieurs gouvernements africains ont décidé de se pencher sur ce problème en encourageant les entreprises et les particuliers à utiliser des matériaux alternatifs et à s’engager pour le développement de système de récupération des déchets. Le projet Pick-it s’inscrit dans cette démarche.

Pick-it s’inspire du projet « Novo Ciclo » développé par le Fonds Danone pour l’Ecosystème au Brésil afin de développer une structure d’entrepreneuriat social soutenant le développement de pratiques durables tout au long de la filière plastique (de la fabrication du plastique à son recyclage). Le projet Pick-it vise à former des collecteurs de déchets qui pourront augmenter leur revenu tout en améliorant le taux de déchets collectés. Ils seront organisés en coopératives dont la mission sera d’assurer le tri des déchets afin de les vendre à des usines de recyclage. Les produits recyclables seront récupérés auprès des ménages, sur les marchés, dans les zones industrielles et sur les gares routières.

L’objectif est que le centre de tri collecte et récupère au moins 25 tonnes de plastique par mois d’ici la fin 2019, soit l’équivalent de 30 % du volume total d’emballages généré par Fan Milk au Ghana. À la fin 2022, Fan Milk Limited ambitionne de présenter un « bilan déchets » positif, c’est-à-dire qu’elle recyclera plus de plastique qu’elle n’en utilisera pour ses propres besoins d’emballage. Cet objectif sera atteint par la réplication du projet dans deux autres communautés.

Le projet Pick-it a été créé par Fan Milk en partenariat avec Environment3601, WIEGO2 (Femmes dans l’emploi informel : globalisation et organisation) et le D-Lab du MIT3. Il bénéficie de l’expertise technique et du financement du Fonds Danone pour l’Écosystème4, de Fan Milk Limited et du FMO (Société néerlandaise de financement et de développement). La fondation Hewlett soutient également le projet via WIEGO.

« Nous sommes fiers d’être l’une des toutes premières entreprises en Afrique à repenser son modèle pour adopter une démarche d’économie circulaire, permettant de générer un impact positif sur les communautés locales et sur l’environnement. Pick-it créera de la valeur en transformant des déchets en ressources. . Sur le long terme, notre objectif est de répliquer le modèle de Pick-it dans les autres pays africains où nous sommes présents pour atteindre un bilan plastique positif pour l’ensemble de nos opérations en Afrique de l’Ouest », a déclaré Stéphane Cousté, Directeur général de Fan Milk Ghana.

Ce projet illustre l’engagement de la société-mère de Fan Milk (Danone) à repenser et à inventer le futur du secteur des emballages.

À propos de Fan Milk (www.fanmilk.com)

Fan Milk Limited a été constituée en 1960. L’entreprise jouit d’une excellente notoriété au Ghana où elle détient la première part de marché dans les produits laitiers glacés. En 1962, l’entreprise a changé de nom pour se rebaptiser Fan Milk Limited. En 2013, Danone a acquis 49 % des actions de Fan Milk, avant d’en devenir l’actionnaire majoritaire en 2016.

1) Environment360 est une ONG basée au Ghana qui conçoit des programmes de recyclage communautaires et privés destinés à financer des programmes éducatifs pour les enfants des zones urbaines et côtières. Cette organisation cherche à doter les communautés des outils nécessaires pour s’adapter aux habitudes de gestion durable des déchets par la conception de programmes éducatifs et de systèmes de collecte novateurs à l’intention du continent africain.

2) WIEGO (Femmes dans l’emploi informel : globalisation et organisation) est un réseau mondial d’action/recherche/politique dévoué à l’amélioration du niveau de vie des travailleurs pauvres, et particulièrement des femmes dans l’économie informelle.

3) Le D-Lab du MIT œuvre avec des gens partout dans le monde pour développer et promouvoir des approches collaboratives et des solutions pratiques dans le cadre de la lutte mondiale contre la pauvreté.

4) Le Fonds Danone pour l’écosystème est un fonds de dotation dont la mission est de promouvoir une économie plus inclusive. Ce fonds compte plus de 4 millions de bénéficiaires dans 71 projets répartis dans 30 pays du monde entier. Ces projets soutiennent la création et la consolidation d’emplois pour les personnes qui vivent dans des conditions très difficiles et qui souffrent de l’exclusion sociale, tout en se penchant sur les problèmes d’environnement et de santé publique. Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le Fonds Danone pour l’écosystème en vous rendant sur le site www.ecosysteme.danone.com.

Fan Milk Ltd a été la première entreprise à investissement étranger du Ghana à devenir une société anonyme en 1967. Elle était également l’une des toutes premières entreprises cotées à la bourse ghanéenne en 1990. Fan Milk produit et distribue des produits à base de lait et de fruits : produits laitiers glacés sous les marques FANYOGO, FANCHOCO, FANICE, et produits à base de fruit ou aux arômes fruités sous les marques FANDANGO et FANPOP.