Le milliardaire sud-africain Christo Wiese réclame en justice 5 milliards $ à Steinhoff

(Agence Ecofin) - Le milliardaire sud-africain Christo Wiese (photo) réclame en justice 59 milliards de rands (5milliards de dollars) à Steinhoff International Holdings, à titre de compensation pour des investissements consentis en 2016 dans ce groupe de grande distribution, dont la capitalisation boursière a chuté de plus de 90% en 2017 à la suite du scandale.

L’annonce faite par Titan Group, la holding personnelle de M. Wiese, a fait chuter l’action de Steinhoff de 17% sur la Bourse de Johannesburg durant la séance du jeudi 26 avril.

Christo Wiese était jusqu'en décembre dernier, le plus important actionnaire et le président du conseil de surveillance de Steinhoff qui possède plus de 40 enseignes dans 30 pays, dont Conforma en France et Mattress Firm aux Etats-Unis.



La plainte concerne une injection de capitaux réalisée par Wiese en 2016 pour aider Steinhoff à rembourser ses dettes et financer le rachat de la chaîne américaine Mattress Firm, a détaillé Titan Group. Elle porte aussi sur l'acquisition en 2015 par Steinhoff de la chaîne de prêt-à-porter de Wiese, Pepkor, qui avait été payée en titres.

Selon l’indice Bloomberg Billionaires, la fortune de Christo Wiese a fondu de près de 3 milliards de dollars, pour tomber à 2,1 milliards de dollars, suite à la forte chute de la capitalisation boursière du groupe de grande distribution.

Steinhoff a indiqué dans un communiqué qu'il allait «examiner la plainte de Wiese et déterminer les mesures appropriées».

La plainte du magnat des affaires sud-africain intervient alors que le groupe prépare un plan de 12,7 milliards de dollars de dette.

Steinhoff avait admis en décembre 2017 des «irrégularités comptables» qui ont provoqué l’évaporation de plus de 10 milliards d’euros de capitalisation boursière et déclenché l'ouverture de multiples enquêtes dans le monde. Le groupe souffre aussi de graves problèmes de liquidité, suite à la réduction ou la suspension de nombreuses lignes de crédit.

Fin décembre dernier, l’agence de notation Moody’s a dégradé la note de Steinhoff, soulignant que le risque de défaut de l’entreprise était «significatif», mais le groupe a annoncé qu’il compte lever environ 2 milliards d'euros de la vente d'actifs non essentiels pour assainir son bilan.

Le distributeur a déjà levé plus de 1,3 milliard de dollars via la cession de participations dans les sociétés sud-africaines PSG Group (services financiers) et Kap Industrial (industrie chimique et automobile), ainsi que dans le distributeur en ligne français Showroomprive.com et Steinhoff Africa Retail (STAR), la branche qui regroupe ses opérations africaines.

