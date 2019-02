Malawi: le leader de la production sucrière a reçu un soutien financier de 13 millions $ en 2018 de deux gestionnaires d'actifs

(Agence Ecofin) - Au Malawi, le leader local de la production de sucre Illovo Sugar, devra rembourser l'équivalent de 13 millions $ à deux entités spécialisées dans la gestion des actifs, a appris l'Agence Ecofin du rapport des performances de l'entreprise pour son année s'achevant fin août 2018.

Ce montant représente le principal et l'intérêt sur les 10 milliards de Kwachas du Malawi, obtenus sur le marché des emprunts à court terme (-moins d'un an). Les prêteurs pour la circonstance ont été Nico Asset Manager, la branche investissement de Nico Holdings, qui a apporté 5 milliards de Kwachas. De l'autre côté, on a Old Mutual Asset Management, la branche gestion d'actifs de l'assureur anglo-sud-africain Old Mutual, qui a aussi avancé 5 milliards $.

Les deux investisseurs encaisseront 1,6 million $ d'intérêts au terme de l'opération, ils ont déjà touché une part importante de cette cagnotte. Rappelons que, aussi bien Nico Asset Management qu'Old Mutual Asset Management sont, d'une certaine manière, actionnaires indirects d’Illovo Malawi.

Idriss Linge