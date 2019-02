Afrique du Sud : Helios Towers songe à construire un millier de tours télécoms dans les trois prochaines années, en prélude à la 5G

(Agence Ecofin) - En prélude à la 5G que l’Afrique du Sud envisage d’introduire sur le marché télécoms, d’ici 2020, le gestionnaire d’infrastructures télécoms Helios Towers envisage de construire un millier de tours télécoms dans le pays, au cours des trois prochaines années.

Ces équipements qui viendront conforter la présence de l’entreprise dans le pays, après son entrée sur ce marché via Helios Towers South Africa, sa coentreprise formée en janvier 2019 avec Vulatel (Pty), contribueront également à améliorer la fourniture aux populations de nouveaux services télécoms de nouvelle génération.

Au-delà de la construction de tours télécoms, le directeur général d’Helios Towers, Kash Pandya (photo), a déclaré que la société chercherait aussi à acquérir davantage de tours auprès de sociétés telles que MTN Group Ltd et Vodacom Group Ltd afin d’étendre son parc dans le pays. Selon lui, l’Afrique du Sud compte actuellement près de 30 000 tours télécoms dont près de 10% seulement sont gérées par des sociétés indépendantes. Le marché offre donc encore de nombreuses opportunités de croissance.

Sur le marché sud-africain où elle a récemment déposé ses bagages, la société travaille à disposer de 500 tours télécoms, d’ici la fin de l’année 2019. Pour ses ambitions d’extension en Afrique du Sud au cours des trois prochaines années, la compagnie a prévu d’investir près de 100 millions de dollars.

