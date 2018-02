Total Nigéria récompense ses investisseurs en maintenant le niveau de dividende de 2016, malgré des chiffres en baisse

(Agence Ecofin) - Malgré un repli de ses performances financières au terme de l'année 2017, la filiale au Nigeria du groupe français Total a choisi de recompenser ses actionnaires en maintenant inchangé le niveau de dividende qui leur est proposé. Chaque actionnaire aura droit à 17 nairas, pour chaque action d'une valeur nominale de 50 Kobo (un demi de naira) détenue.

Le groupe a connu une légère baisse de son chiffre d'affaires qui est passé de 290 milliards de nairas à un peu plus de 288 milliards de nairas. Mais une hausse importante des charges d'exploitation a entraîné une baisse de 42% de son bénéfice avant impôts et de 46% de son bénéfice net qui a été de 8 milliards de nairas, contre 14,7 milliards de nairas.

Le marché financier de Lagos (Nigerian Stock Exchange) où l'entreprise est cotée, a négativement acceuilli ces résultats, malgré le maintien des dividendes. L'action Total a baissé de 4,5% lundi 26 février 2018, signe d'un repli de confiance.

Pourtant certaines informations permettent d'appréhender la situation d'une manière différente. Commentant les résultats le président du conseil d'administration de l'entreprise a indiqué que, malgré le repli, ce niveau de bénéfice net était le deuxième le plus important jamais réalisé par l'entreprise après celui de 2016. Aussi, on a pu noter que la valeur des actifs nets du passif global, a été de 83,4 nairas par action, c'est le niveau le plus élevé atteint depuis les 5 dernières.

Enfin, on a pu noter que, même si les charges financières de Total Nigéria, ont progréssé en raison de la hausse à 9 milliards de nairas de ses découverts bancaire à des taux proches de 19,5%, le gros des dépenses est surtout attribuable à l'augmentation des inventaires.

Or des analystes estiment, que si cela augmente les charges générales de vente, cette situation peut avoir un impact positif car cela réduit la base du bénéfice imposable, tout en conservant de la valeur pour l'entreprise, puisque les inventaires finissent pas être vendus.

Idriss Linge