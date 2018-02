En 2017, le groupe sud-africain Shoprite a réalisé des emprunts bancaires de 243 millions $, une première depuis 5 ans

(Agence Ecofin) - Les emprunts bancaires du groupe sud-africain de grande distribution Shoprite ont atteint 2,8 milliards de rands sud-africains (243 millions $) au terme de l'exercice 2017, a-t-on pu constater à la lecture de ses résultats.

C'est la plus grosse mobilisation de ressources sur le marché des capitaux depuis 2012, lorsque le groupe avait obtenu 7,7 milliards de rands.

A cette période toutefois, l'essentiel de l'argent mobilisé l'avait été via des emissions de titres (actions et obligations convertibles). C'est donc la première fois depuis 5 ans que Shoprite fait recours à des banques pour des sommes aussi importantes.

Son plus gros pourvoyeur de fonds par emprunts bancaires a été le groupe Barclays Africa, via Absa Bank, sa filiale en Afrique du sud qui a contribué pour 1,4 milliard de rands, et Barclays Bank Mauritius, pour 1,22 milliard de rands. La troisième banque prêteuse de Shoprite est la filiale sur l'Île Maurice du groupe britannique Standard Chartered Bank (476 millions de rands).

Le cash net généré en 2017 des activités de Shoprite a substanciellement progressé, pour atteindre 3,3 milliards de rands, contre 1,4 milliard de rands, l'année 2016. Mais il a investi près de 7 milliards de rands au cours de la période et, au final, il a généré une trésorerie négative de 830 millions de rands.

Techniquement, le groupe a entamé l'année 2018 avec une liquidité (capacité à respecter les engagements de court terme) assez confortable, son passif courant de 26,4 milliards de rands, étant assez inférieur à ses actifs courants, dont la valeur était de 31 milliards de rands.

Plus généralement, l'année 2017 a été assez bonne pour le distributeur qui a pourtant évolué dans un environnement assez complexe en Afrique du Sud, son principal marché. Son chiffre d'affaires a progréssé de 6,3% pour atteindre 75,8 milliards de rands. Sa marge nette a connu une progression quasi stable, de 5,4% pour se hisser à plus de 4,5 milliards de rands.

En dehors de l'Afrique du Sud, cependant, les résultats ont été mitigés. Les ventes issues de nouveaux points de vente ont progressé de 6%, tandis que celles issues des points de vente déjà existants, ont baissé de 6,5%. Dans ce contexte la contribution des autres marchés africains de Shoprite a été négative. Mais à taux de change constant, ses ventes africaines ont progressé de 1,9%.

Idriss Linge