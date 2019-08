Algérie : les fournisseurs de services télécoms SLC et Divona ont cessé toutes activités

(Agence Ecofin) - La société SLC Smart Link Communication, spécialisée dans la fourniture d’accès à Internet à haut débit aux entreprises, et Divona, proposant des services de télécommunication (Internet, Data, Voix) essentiellement via des connexions satellitaires aux entreprises, ont cessé toutes activités télécoms en Algérie le 21 août 2019. Les deux entreprises auxquelles il est reproché le non-paiement de taxes se sont vues refuser le renouvellement des autorisations réglementaires pour la poursuite de leurs activités par l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE)

C’est depuis juillet dernier que le régulateur télécoms a annoncé l’arrêt des services de SLC et Divona. Il avait d’ailleurs demandé aux entreprises locales et étrangères qui dépendent de services fournis par les deux sociétés de se tourner vers d’autres pour garantir la continuité de leurs services.

Selon l’ARPCE, la mesure contre SLC et Divona n’est que conforme à la réglementation. Elle intervient après plusieurs mises en demeure et d’autres manquements constatés par le passé. Le 6 avril 2017, l’Arcep accusait déjà Smart Link Communications (SLC) d’avoir détourné depuis 2006 l’utilisation des cinq canaux dans la bande 5 GHz qui lui ont été assignés pour l’exploitation d’équipements sensibles, pour établir et exploiter un réseau local wifi à l’extérieur (RLAN), à d’autres fins sans posséder la une licence y afférente.

Pour plusieurs observateurs nationaux, cette décision de l’Arcep est plutôt politique. SLC et Divona sont en effet la propriété de l’homme d’affaires Lotfi Nezzar, fils de l’ancien ministre de la Défense, Khaled Nezzar, farouchement opposé à l’actuel chef de l’armée aux commandes du pays, le général Ahmed Gaïd Salah. Khaled Nezzar et son fils, accusés de « complot et d’atteinte à l’ordre public » par la justice militaire algérienne, sont ciblés depuis le 6 août 2019 par un mandat d’arrêt international.