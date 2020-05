Annie Dateu et Andrew Velleman rejoignent le comité exécutif de CFAO

(CFAO ) - Le groupe CFAO annonce la nomination d’Annie DATEU et de Andrew VELLEMAN au comité exécutif à compter du 1er avril 2020.

Annie DATEU, est nommée secrétaire générale du Groupe. Annie DATEU a rejoint CFAO en novembre 2011 en qualité de directrice juridique d’Eurapharma (CFAO Healthcare, division en charge de la fabrication et de la distribution de produits pharmaceutiques). Auparavant, Annie DATEU a exercé des fonctions de direction auprès de plusieurs entreprises pharmaceutiques et industrielles internationales. En qualité de secrétaire générale, Annie DATEU a notamment la responsabilité des domaines juridique, risques, sécurité, Compliance, développement et planning stratégique du Groupe.

Andrew VELLEMAN est nommé CEO de la division CFAO South Africa, qui emploie près de 6 250 collaborateurs et génère un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros sur une base annuelle. De double nationalité sud-africaine et néerlandaise, Andrew VELLEMAN a débuté sa carrière chez Mazars en Afrique du Sud, puis chez EY au Royaume-Uni, avant d’occuper des fonctions financières dans le secteur de la distribution alimentaire en Afrique du Sud. En 2003, il a rejoint Toyota Tsusho Corporation (TTC) et en 2018, il a été nommé directeur des opérationsde la division CFAO Production Support.

Annie DATEU et Andrew VELLEMAN succèdent respectivement à Olivier MARZLOFF et Hiroyoshi YOSHIKAWA.

Richard BIELLE, président-directeur général du groupe CFAO déclare : « Je remercie Olivier MARZLOFF et Hiroyoshi YOSHIKAWA pour leur forte contribution au développement du Groupe. Je souhaite à Annie DATEU et Andrew VELLEMAN une pleine réussite dans leur nouvelle mission. Leur expérience réussie dans leurs fonctions précédentes, leur connaissance de nos territoires et du groupe CFAO seront des atouts précieux ».

À PROPOS DE CFAO

Le groupe CFAO contribue à la croissance du continent africain, à son industrialisation et à l’émergence de la classe moyenne. Avec un chiffre d’affaires de plus de 5,5 milliards d’euros, un accès à 46 des 54 pays du continent et plus de 22 000 collaborateurs, CFAO est un acteur majeur dans les domaines de la mobilité, de la santé, des biens de consommation, des infrastructures et de l’énergie. Partenaire de grandes marques mondiales, le Groupe intervient sur toute la chaîne de valeur -importation, commerce de gros et de détail, logistique, production - selon des standards de qualité élevés, en s’appuyant sur près de 170 ans de connaissance terrain et sur les savoir-faire locaux. CFAO déploie une stratégie à la fois industrielle pour favoriser une production locale, et de distribution à travers son réseau, le plus large d’Afrique, pour proposer des produits et services adaptés et abordables au profit des populations : www.cfaogroup.com