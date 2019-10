Prosus, filiale du groupe sud-africain Naspers : prochaine niche de croissance pour les investisseurs ciblant des marchés émergents ?

(Agence Ecofin) - Prosus, la filiale que le groupe sud-africain Naspers, première capitalisation des marchés financiers africains, a détachée, se positionne désormais comme une niche de croissance, pour des investisseurs en quête d'une exposition sur des entreprises à fort potentiel de hausse dans les économies émergentes. L'entreprise qui a été récemment introduite sur l'Euronext Amsterdam (Pays-Bas), a de nouveau attiré l'attention des marchés, en annonçant son intention de racheter Just Eat, une société de livraison de nourriture, cotée sur le London Stock Exchange.

Les investisseurs se sont surtout focalisés sur la proposition financière qui accompagne cette offre publique d'achat faite directement aux actionnaires : 6,3 milliards $. Une valeur qui représente 20% de plus que la valorisation de l'entreprise britannique à la clôture des transactions le 21 octobre 2019. Prosus semble décidément sur toutes les opérations d'envergures.

Rappelons qu'alors que les sociétés de paiement Visa et MasterCard ont quitté l'association en charge de créer et gérer la Libra, la monnaie virtuelle de Facebook, PayU, une des filiales de Prosus est restée et siège désormais au conseil d'administration de ce projet. En rachetant complètement Just Eat, le groupe qui compte des entreprises de poids comme le chinois Tecent Holdings et Mail.ru, leaders des contenus digitaux respectivement en Chine et en Russie, souhaite créer la plus importante société de livraison de nourriture dans le monde.

Lors d’une conférence avec les investisseurs, son top management a expliqué que les besoins d'investissement de Just Eat pour vivre sa prochaine étape de croissance, nécessite qu'on la sorte de la bourse, pour la financer via le capital-investissement. Et l'entreprise ne manque pas de marge de manœuvre. Pour bien comprendre cela, il faut noter qu'en début de semaine, Prosus valait 120 milliards $ sur la Bourse d'Amsterdam, une valeur qui est de 20% inférieure, à celle de l'ensemble de ses actifs (150 milliards $).

Il a ainsi une certaine marge pour attirer des investisseurs, mais dans le même temps, le groupe devra accroître ses activités pour offrir un maximum d'expositions et de diversités de risques pour les investisseurs. Ses responsables voient dans les fintech, la livraison de repas et les annonces, un potentiel de chiffre d'affaires de 20 milliards $ par an. Mais il faut pour cela, investir en amont.

Prosus ne devrait pas aussi avoir du mal à financer cette opération. Il dispose de 6 milliards $ de trésorerie libre, selon les informations financières. Dans le même temps, il a obtenu des facilités de l'ordre de 2 milliards $ du groupe bancaire JP Morgan afin de financer cette offre.

Pour l’instant, tout cela ne semble pas emballer les investisseurs. Le titre de l’entreprise a perdu 15 points de sa valeur, depuis son introduction en septembre dernier, après une entrée remarquée.

Idriss Linge