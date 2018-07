L’américain Amazon signalé dans un nouvel investissement en Afrique du sud

(Agence Ecofin) - Amazon.com Inc s’engage dans un nouvel investissement qui cible le hub technologique de Cape Town en Afrique du sud, avec dans le viseur, les marchés africains et peut-être ceux d'autres pays émergents. Le groupe n'a pas particulièrement communiqué dessus, mais on peut noter cela via ses offres d'emplois.

Plus de 54 postes de travail sont offerts par le groupe américain dans cette ville d'Afrique du sud. On dénombre des commerciaux, des ingénieurs informatique ou encore des experts en architecture réseau. C'est l'unique ville africaine pour laquelle le groupe a des offres d'emplois. Une chose qui permet de conclure à la probabilté de l’implantation imminente d'une base.

L'évolution de cette dynamique est à suivre. Cette initiative d'Amazon.com Inc risque de relancer la compétition sur un marché africain du service cloud, qui a connu une forte animation ces dernières années, avec le lobbying du groupe américain Microsoft.



On retrouve aussi dans cette bataille le geant mondial du moteur de recherche Google, qui lui est plus dans une stratégie soft via la participation au développement de certaines start-up dont les fonctionnalités sont étroitements liées à ses services de serveurs virtuels.

Idriss Linge