Egypte: Honeywell va fournir un réseau sans fil sécurisé de milliers de caméras de surveillance dans la nouvelle capitale administrative

(Agence Ecofin) - La société Honeywell, spécialisée dans les services d'automatisation du bâtiment, a signé un accord de service avec la capitale administrative de l’Egypte pour le développement urbain (ACUD). L’accord qui porte sur la fourniture à la nouvelle cité de 700 km², qui sera construite à près de 35 km à l’Est du Caire, d’un réseau sans fil sécurisé de milliers de caméras est le fruit de plusieurs semaines de négociations avec l'ACUD.

La technologie de surveillance permettra aux autorités égyptiennes, via un Centre de commandement et de contrôle intégré (ICCC) pourront contrôler en direct les foules, le trafic routier, détecter le vol, suivre les individus suspects et déclencher des réponses d'urgence automatisées. Selon Honeywell, cette solution numérique donnera aux autorités égyptiennes, « une vue globale de la ville » et contribuera à une meilleure gestion du cadre de vie des populations.

Khaled Hashem, le président de Honeywell pour l'Egypte et la Libye, a expliqué que la « nouvelle capitale administrative redéfinira la vie intelligente et permettra une économie compétitive et diversifiée, en ligne avec les objectifs de développement nationaux définis par l'Egypte Vision 2030». Selon lui, la technologie utilisée pour optimiser la ville futuriste « conduira à une Egypte plus intelligente, plus sûre et plus prospère ».