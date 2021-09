Afrique du Sud : Sasol triple ses objectifs de réduction des émissions pour 2030

(Agence Ecofin) - Sasol, le producteur national d’hydrocarbures d’Afrique du Sud est le premier fabricant mondial de combustibles à base de charbon. La compagnie vient de revoir à la hausse, ses ambitions en termes de réduction de ses émissions.

Le producteur sud-africain de carburants et de produits chimiques, Sasol, a porté à 30 % ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 contre 10 % précédemment. Selon Fleetwood Grobler, son PDG, la société a triplé ses objectifs dans le but de devenir un émetteur net de carbone nul, d'ici 2050.

Sasol a l'intention de réduire ses émissions de 63,9 millions de tonnes à environ 44,73 millions de tonnes, d'ici 2030 par rapport à son objectif initial de 57,5 millions de tonnes. « Cela fonctionne sur trois leviers : l'augmentation du gaz naturel comme carburant de transition, les sources d'énergies renouvelables et les processus d'efficacité énergétique », a déclaré M. Grobler.

SASOL Net-Zero:

In a statement on 22/09, @SasolSA affirmed its commitment to reaching net-zero emissions by 2050 announcing a 30% reduction in GHG emissions across its Energy & Chemicals business in South Africa.

SASOL will invest R20-25 billion p/annum to fund this transition.