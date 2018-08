Après 4 ans d’activités, Nexttel, le 3ème opérateur de mobile au Cameroun, tutoie le nombre d’abonnés d’Orange et de MTN

(Agence Ecofin) - Nexttel, la filiale camerounaise du groupe télécoms vietnamien Viettel, qui a officiellement lancé ses activités en septembre 2014, compte désormais près de 5 millions d’abonnés. L’information est révélée dans un communiqué publié le 15 août 2018, lequel annonce la signature d’un partenariat avec la firme israélienne Gilat Telecom, aux fins du déploiement du réseau 4G.

Avec ce parc d’abonnés, qui s’étoffe finalement assez rapidement, le 3ème opérateur de mobile au Cameroun tutoie désormais MTN et Orange, arrivés sur le marché camerounais de la téléphonie mobile presque 15 ans plus tôt.

En effet, selon les derniers pointages des deux opérateurs, Orange et MTN sont pratiquement au coude à coude en termes de nombre d’abonnés enregistrés au premier semestre 2018, avec 6,58 millions et 6,6 millions de clients respectivement.

L’on peut cependant remarquer que le plus grand perdant dans ce match des abonnés au mobile au Cameroun est la filiale locale du groupe sud-africain MTN International, qui revendiquait déjà plus de 10 millions d’abonnés dans le pays il y a 5 ans. Et dont le parc d’abonnés, au même titre que celui d’Orange Cameroun, pourrait encore faire les frais du lancement du réseau 4G annoncé par Nexttel.

Pour rappel, selon les projections faites en 2017 par Ovum, une entreprise britannique spécialisée dans l'analyse stratégique concernant l'industrie des réseaux et des télécommunications, sur la période 2017-2021, Nexttel et Orange grignoteront d’importantes parts de marché à MTN Cameroun, dont le leadership sur le marché a été mis sous l’éteignoir par son principal concurrent, Orange, selon les états financiers des deux opérateurs au premier semestre 2018.

Brice R. Mbodiam

