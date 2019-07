Syniverse et China Telecom Global s'associent pour garantir la connectivité haut débit en Afrique et au Moyen-Orient

(Agence Ecofin) - Syniverse, le fournisseur de technologies et de services aux entreprises, et China Telecom Global (CTG), filiale de China Telecommunications Corporation, l'un des plus importants fournisseurs de services de télécommunication intégrés de capacités intercontinentales, ont annoncé le 24 juillet 2019 la signature d’un accord de partenariat stratégique pour fournir une nouvelle suite de solutions de connectivité aux opérateurs mobiles en Afrique et au Moyen-Orient. Ces solutions contribueront à une migration rapide et économique vers la 4G et d’autres services à haut débit de nouvelle génération comme l'Internet des objets (IoT).

L’un des éléments essentiels de cette ambition de CTG et de son partenaire est de garantir une connectivité à haut débit en Afrique et au Moyen-Orient, c’est le réseau IXP de Syniverse. Il s’agit d’un réseau fédérateur qui réduit la complexité du réseau et assure des services mobiles de haute qualité de bout en bout grâce à une connexion sécurisée à plus de 750 opérateurs dans plus de 150 pays.

Selon Dean Douglas, le président directeur général de Syniverse, « la sophistication croissante des déploiements 4G et la nécessité de terminer rapidement ces mises à niveau de services constituent des défis qui ne pourront être entièrement résolus qu'avec la technologie haute performance d'IPX ».

Pour Deng Xiaofeng, le président directeur général de China Telecom Global, « le service 4G - et bientôt la 5G - deviendra rapidement le nouveau standard de service sur les marchés mobiles en développement du Moyen-Orient et de l’Afrique ». De ce fait, cette solution est toute indiquée pour répondre aux exigences croissantes de connectivité à haut débit des utilisateurs de mobile de ces régions.