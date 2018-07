Suez Environnement remporte quatre nouveaux contrats en Afrique pour un montant global de 95 millions €

(Agence Ecofin) - Le groupe français Suez Environnement a annoncé, le 24 juillet, avoir remporté quatre nouveaux contrats en Afrique dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et de la gestion des déchets, pour un montant global de plus de 95 millions d'euros.

Suez Environnement a précisé qu’il contribuera à des projets structurants dans l'accès à l'eau potable et aux services d'assainissement d'une population en forte croissance en Egypte, en Ouganda et au Nigeria.

Le quatrième contrat concerne la gestion des déchets des sites de production de Lesieur Cristal au Maroc.

«Nous sommes très fiers de la confiance renouvelée par nos clients qui illustre la capacité de Suez à proposer aux industriels et grandes métropoles du continent des solutions et modèles contractuels adaptés à leurs besoins.», a déclaré Bertrand Camus, DGA Afrique, Moyen-Orient, Inde, Asie, Australie chez Suez. Et d’ajouter : «Nous sommes pleinement mobilisés pour continuer à accompagner le dynamisme de l'Afrique en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement mais aussi dans le recyclage et la valorisation des déchets, un enjeu croissant pour le continent.»

