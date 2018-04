Hightech Payment Systems ouvre un bureau en Afrique du Sud et renforce sa présence sur le continent

(Agence Ecofin) - La société marocaine Hightech Payment Systems (HPS), spécialisée dans l’édition de solutions de paiement électronique, annonce l’ouverture d’un nouveau bureau à Johannesburg, en Afrique du Sud. A travers cette nouvelle agence, la société qui est déjà présente sur le continent entrevoit une opportunité d’y renforcer sa présence.

Le choix de l’Afrique du Sud pour accueillir ce nouveau bureau, HPS indique qu’il découle de la position stratégique du pays sur le continent, en tant que marché hautement évolutif et innovant. A travers l’Afrique du Sud, c’est d’abord l’Afrique australe que cible HPS. La sous-région « possède l’un des écosystèmes de paiements les plus dynamiques, passionnants et évolutifs dans le monde », a expliqué Martin Evans, le directeur commercial de HPS.

Pour Martin Evans, le bureau d’Afrique du Sud fournit à HPS « une base parfaite pour développer des relations de travail encore plus étroites avec nos clients, acquérir une meilleure compréhension des défis locaux auxquels ils sont confrontés, nous permettant ainsi de faire évoluer leurs opérations de paiement en Afrique du Sud et au-delà ».