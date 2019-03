Tunisie: une société touristique confisquée au clan Ben Ali est cédée au groupe franco-tunisien Alliance

(Agence Ecofin) - Al Karama Holding, la société qui gère les entreprises confisquées par l’Etat tunisien au clan de l’ex-président Ben Ali, a annoncé, dans un communiqué publié le 23 mars, la cession des parts de l’Etat dans le capital de la Société Touristique Tunisie Golfe (STTG) au groupe immobilier franco-tunisien Alliance.

Ces parts qui représentent 88,846% du capital de la société ont été vendues à un prix de 31 millions de dinars (10,31 millions de dollars).

La STTG, qui a été confisquée à Belhassan Trabelsi, gendre de l’ancien président Zine El Abidine Ben Ali. Elle détient et exploite un complexe touristique situé près de Tunis.

Bâti sur une superficie de 17 hectares, ce complexe est notamment composé d’un hôtel cinq étoiles, d’espaces de loisirs, d’un centre de thalassothérapie et d’unités résidentielles de luxe.

Fondé en France par l’homme d’affaires tunisien Samir Jaieb en association avec des investisseurs français, le groupe Alliance a réalisé à ce jour plus de 1500 logements en France et plus de 800 logements en Tunisie.

Le groupe a également réalisé des villas de luxe sur les îles de Palm Island et Hibiscus Islandà Miami (Etats-Unis).



Lire aussi

11/03/2019 - Tunisie: Al Karama Holding se retire du capital du fournisseur de services télécoms à valeur ajoutée JET MULTIMEDIA

03/10/2018 - Tunisie: la Banque Zitouna et Zitouna Takaful cédées au groupe qatari Majda pour 132 millions $

16/09/2014 - Tunisie: Al Karama Holding lance le processus de cession de 34,04% du laboratoire Adwya

01/08/2014 - Tunisie: Al Karama Holding promet d’introduire en Bourse la majorité des entreprises confisquées

30/05/2014 - Tunisie: Al Karama Holding va céder une trentaine d’entreprises confisquées au clan Ben Ali