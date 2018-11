Avec l’ouverture de Carrefour Market à Yopougon (commune d’Abidjan), CFAO Retail poursuit son plan de développement

(CFAO ) - CFAO Retail inaugure ce jour sa troisième implantation commerciale en Côte d’Ivoire - quatrième en Afrique subsaharienne. L’enseigne Carrefour Market fait partie du centre commercial Cosmos inauguré ce jour par son Excellence Monsieur Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l’État.

A Yopougon, CFAO Retail opère un magasin Carrefour Market de 1800 mètres carrés ainsi que le restaurant Brioche Dorée, qui fait partie du Club de marques lancé par CFAO Retail en Afrique subsaharienne en décembre 2015.

Grâce à ces deux enseignes, CFAO Retail a créé plus de 150 emplois directs sur la commune de Yopougon. Le management a été confié à des cadres ivoiriens formés dans les magasins Carrefour Marcory et Carrefour Market Palmeraie à Abidjan ainsi qu’à l’Institut de Formation CFAO Retail Côte d’Ivoire.

Jean-Paul Denoix, Directeur Général de CFAO Retail en Côte d’Ivoire, explique : « Yopougon est la plus grande commune d’Abidjan avec plus de 1,2 million d’habitants, composée d’une réelle classe moyenne. Y ouvrir un magasin Carrefour Market et un restaurant Brioche Dorée était donc naturel. Après Carrefour Marcory et Carrefour Market Palmeraie, notre objectif est de proposer des prix accessibles à tous et un large choix de produits de qualité dans un environnement confortable. »

Carrefour Market, inauguré ce jour à Yopougon, bénéficie des mêmes filières d’approvisionnement que les autres magasins opérés par CFAO Retail en Côte d’Ivoire. Depuis l’ouverture du supermarché en octobre 2018, plus de 270 fournisseurs locaux ont été référencés, principalement dans le domaine alimentaire.

Jean-Paul Denoix ajoute: «Ici à Yopougon, nous sommes entourés par des marchés traditionnels. Notre but est de proposer une offre aussi complète que possible pour la population de cette commune en privilégiant la qualité de nos produits, l’hygiène et les meilleurs prix. Un exemple de notre capacité d’adaptation : nous proposons des spécialités de Yopougon comme le porc au four, qui rencontre déjà un vrai succès. »

Jean-Christophe Brindeau, Directeur Général de CFAO Retail, ajoute: «L’ouverture de Carrefour Market à Yopougon répond à la nouvelle stratégie de CFAO Retail en Afrique subsaharienne : déployer un réseau d’enseignes qui répond aux attentes de l’ensemble des populations. Dans le même sens, CFAO Retail participe à la mutation et à la transformation du quartier. C’est aussi le rôle de cette nouvelle génération d’enseignes que nous développons en Afrique ».

Adialea, la coentreprise CFAO - Carrefour, porte ce nouveau projet alimentaire.

À propos de CFAO

CFAO est un acteur majeur de la distribution spécialisée en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer, partenaire privilégié des grandes marques internationales. Le Groupe est le leader dans la distribution automobile et pharmaceutique, et se développe dans les secteurs des biens de consommation, des technologies et de l’énergie. Le Groupe opère directement dans 36 pays d’Afrique et offre un accès à 49 des 54 marchés du continent. Il est également présent dans 7 Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer et en Asie. CFAO emploie plus de 15 000 personnes. Au 31 mars 2018, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires total consolidé de 4 206 millions d’euros. CFAO est une filiale du groupe TTC (Japon).

Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com

Pour en savoir plus sur CFAO Retail : www.cfao-retail.com

À propos du Club de marques CFAO

Mode : Jules, San Marina, Lacoste

Beauté : Beauty Success, L’Occitane en Provence

Jouets et Jeux : La Grande Récré

Food court / restauration : Baïla Pizza, Brioche Dorée, Jeff de Bruges, La Boucherie

À propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de 12 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour accueille 105 millions de clients à travers le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 88,24 milliards d’euros en 2017. Il compte plus de 380 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com