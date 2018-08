Afrique du Sud : ZTE rassure ses partenaires sur la reprise à pleine capacité de ses activités

(Agence Ecofin) - Zhongxing Telecommunication Equipment Company Limited (ZTE), le constructeur chinois d’appareils et d’équipements télécoms, a annoncé, le 20 août 2018, le retour à pleine capacité de ses activités en Afrique du Sud, après la suspension mondiale de ses opérations, survenue au mois de mai dernier.

Dans un communiqué, la société technologique a indiqué que la sanction du gouvernement américain - qui a duré près de trois mois et qui a pu être rapidement levée en juillet dernier après négociations - n’a pas eu d’impact sur les programmes de Recherche & Développement ou les activités futures.

L’Afrique du Sud, comme le Nigeria, représente l’un des marchés majeurs de ZTE en Afrique. C’est là où l’entreprise présente d’abord ses appareils de téléphonie mobile de dernière génération et ses produits TIC haut de gamme.

Sur ce marché, le constructeur chinois offre également des solutions et équipements technologiques, tout comme son expertise dans le déploiement de réseaux télécoms à haut débit à certains opérateurs télécoms comme MTN ou Vodacom. En 2017, le marché TIC et télécoms d’Afrique du Sud a pesé pour plus de 100 milliards de renminbis (14 553 124 912 dollars US) pour ZTE.

Dans les autres marchés d’Afrique comme l’Algérie, le Zimbabwe, le Congo, où l’entreprise chinoise a des contrats de développement de réseaux télécoms, de formation ou encore d’assistance technique, le retour au calme avec les Etats-Unis a aussi marqué le déblocage des activités sur lesquelles un doute planait.