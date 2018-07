AP Moller et le Commonwealth Development Corporation abandonnent un projet d'acquisition en Zambie

(Agence Ecofin) - AP Moller, le fonds d'investissement lancé par une branche du géant danois de la logistique Maersk, a abandonné le projet visant, conjointement avec le Commonwealth Development Corporation, d’acquérir l'entreprise énergétique Zambienne Copperbelt Energy Corporation.

L'annonce de l'engagement était survenue en février 2018 et la finalisation de la transaction dépendait d'un certain nombre de conditions, dont un accord avec le gouvernement sur la prise de contrôle de l'entreprise et sur le changement du contrat de fourniture d'énergie à l'Etat.

C'est un investissement potentiel de 83 millions $ que serait en train de perdre la Zambie, selon des médias danois. Cela aurait été le premier placement du fonds AP Moller, qui cible un closing final de 1 milliard $ à la fin de cette année.

Rappelons que Copperbelt Energy Corporation est coté sur le Lusaka Stock Exchange, dont il est l'une des plus importantes valeurs.