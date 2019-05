Le Sud-africain Sasol plonge sur la bourse de Johannesburg, après avoir annoncé des coûts supplémentaires sur ses projets aux USA

(Agence Ecofin) - Le groupe sud-africain Sasol, qui est la quatrième entreprise africaine en termes de valorisation boursière, a terminé la journée du 22 mai avec une action en baisse de 13% sur le Johannesburg Stock Exchange, où elle est cotée. C'est sa plus forte baisse en un jour, selon des données de ce marché collectées par l'Agence Ecofin depuis le 1er janvier 2016.

La journée aura aussi été marquée par un volume record de 9,83 millions de titres négociés. Les choses n'ont pas mieux débuté ce jeudi 23 mai, car l'action a démarré sur une baisse de 1,23%. Le marché semble avoir été dégoûté par la révision à la hausse une troisième fois, des dépenses sur une acquisition faite aux Etats-Unis, et qui était censée apporter plus de rendement pour les actionnaires.

Lorsque le projet avait été présenté aux investisseurs en 2011, les dépenses prévisionnelles associées étaient tout au plus de 4,5 milliards $. Mais selon la plus récente donnée fournie par le groupe, il est question désormais de dépenser près de 13 milliards $ pour mettre à flot cet investissement de la localité de Lakes Charles, qui est située dans l'Etat de Louisiane.

Au regard de ces coûts supplémentaires, Sasol a revu ses projections de rendement sur ce projet. De 7,5%, elle estime désormais que le gain pour les investisseurs sera de seulement 6,5% au plus. Un petit point de pourcentage d’écart, mais qui fait une grosse différence.

Rappelons que les gros investisseurs de l'entreprise sud-africaine sont le Public Investment Corporation, l'entité qui gère le fonds de pension des retraités de la fonction publique en Afrique du sud. Mais on retrouve aussi des privés, comme les gestionnaires de fortune Allan Gray et Alexander Forbes, ou des assureurs comme le groupe Old Mutual, tous cotés sur le Johannesburg Stock Exchange.

Idriss Linge