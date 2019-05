Afrique du Sud : Cortex Group lance une société de capital-risque dédiée au soutien financier des start-up orientées vers l’IA

(Agence Ecofin) - La société sud-africaine Cortex Group, spécialisée la fourniture de solutions d'intelligence artificielle, annonce le lancement de Cortex Ventures, une société de capital-risque dédiée au financement des Start-up africaines orientées vers l’intelligence artificielle (IA) et en quête d’un financement de démarrage ou de croissance.

En plus de l’appui financier, les start-up pourront également bénéficier des conseils techniques de Cortex Group, de ses capacités en conseil technique, ses capacités de développement d'applications IA et son espace de travail collaboratif.

D’après Jacques Ludik (photo), fondateur et président directeur général du groupe Cortex, l’intelligence artificielle est en rapide croissance à travers le monde et les entreprises d’Afrique ne peuvent pas demeurer en marge de cette évolution.

« Le marché de l'intelligence artificielle est si vaste que nous avons décidé qu'il serait avantageux de créer une société de capital-risque centrée sur les entreprises, les innovateurs et les entrepreneurs travaillant avec des technologies basées sur IA, Data Science, Machine Learning, etc. », a-t-il affirmé.

« Le monde de l'intelligence artificielle reconnaît une explosion mondiale de nouvelles entreprises à la recherche d'investissements, et nous avons l'intention de combler cette lacune, en particulier pour celles qui recherchent un financement à un stade précoce, traditionnellement dites de risque élevé par les sociétés de capital-risque et les entités d'investissement plus traditionnelles telles que les banques, les investisseurs providentiels ou privés », a-t-il ajouté.

Pour Jacques Ludik, « l'Afrique peut vraiment tirer parti des technologies de pointe de la quatrième révolution industrielle et, en tant que communauté, nous devons identifier les lacunes pour créer un pipeline d'IA pour la croissance. Le financement des investissements joue un rôle important dans la réalisation de ce dernier aspect, et nous considérons que la collaboration avec d’autres sociétés de capital-risque, incubateurs, accélérateurs, universités, entreprises et gouvernements est la clé de la création d’emplois et de la croissance économique ».