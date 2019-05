Côte d’Ivoire : Orange confie à Engie l’exploitation et la maintenance de son centre de données pour 5 ans

(Agence Ecofin) - La société Orange Services Group (GOS) a confié à l’entreprise énergétique mondiale Engie l’exploitation et la maintenance de son centre de données de Côte d’Ivoire.

Le contrat comprend la maintenance préventive des lots multi-techniques des bâtiments du centre de données, y compris les sous-stations électriques, la haute tension, le refroidissement et la climatisation, la technologie de gestion centrale, les systèmes d'alarme incendie, la sécurité et le contrôle, la vidéosurveillance et le contrôle d'accès.

A travers ce contrat d’une durée de cinq ans dont l’entrée en vigueur et prévue pour début juin 2019, Engie démontre son ambition d’accélérer son développement dans les services énergétiques en Afrique de l’Ouest et centrale.

La société veut ainsi devenir l’un des leaders des services d’efficacité énergétique, d’installation et de maintenance en Afrique.

Le Centre de données d’Orange est construit dans la zone franche de Grand-Bassam, située à 40 km d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire. C’est une infrastructure stratégique pour Orange en Afrique de l’Ouest.

Bâti sur une superficie de 1 450 m² et doté d‘une salle informatique de 420 m², ce centre d’une puissance de 1,3 MW héberge principalement les plateformes de services d’Orange, de ses filiales Moyen-Orient-Afrique, mais il constitue également un espace de colocation pour les besoins des clients BtoB dans cette région.