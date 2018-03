atlantique-future-technology-signe-avec-ses-networks-pour-renforcer-son-offre-de-service-data-au-niger-et-au-burkina-faso

(Agence Ecofin) - La société Atlantique Future Technology (AFT), spécialisée dans la fourniture de services innovants de connexion sans-fil et de réseaux haut débit en Afrique de l’Ouest et centrale, a signé un accord de service avec SES Networks, le fournisseur de connectivité par satellite.

A travers cette collaboration, AFT va renforcer ses offres de services de connexion au Niger et au Burkina Faso. L’entreprise s’appuiera à cet effet sur la flotte de satellites de haut débit et à faible latence O3b MEO (Medium Earth Orbit, ou orbite terrestre moyenne) de SES Networks.

Cette flotte de satellites permettra à AFT de proposer aux entreprises, aux sociétés télécoms et aux fournisseurs d’accès internet local, de proposer à leurs clients un accès à Internet de qualité et à des applications haut débit partout au Niger et au Burkina Faso, même en zones rurales et reculées.

D’après Carole Kamaitha, la vice-présidente Ventes Fixed Data Afrique chez SES Networks, « avec cette nouvelle solution, les utilisateurs à Niamey, Ouagadougou, Essakane, Maradi et dans d’autres autres villes accèderont à une connexion comparable à la fibre optique. Cela permettra l’accès à toute une variété d’applications, dont les vidéo-conférences et le streaming, et améliorera l’utilisation quotidienne des clients, par exemple pour l’envoi d’e-mails ou la navigation sur Internet ».

Avec sa capacité data renforcée, AFT voit plus grand que le Niger et le Burkina Faso. Son président-directeur général, George Wilson, a déclaré que « cet accord avec SES Networks contribuera à transformer le marché de la connexion Internet au Niger et au Burkina Faso, mais nous sommes prêts à aller au-delà et offrir ce service dans d’autres pays ».