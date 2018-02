Intersec a signé un accord de partenariat avec OneTech Business Solutions pour étendre son offre de services en Afrique

(Agence Ecofin) - Le 20 février 2018, la société française Intersec, éditrice de logiciels spécialisés dans le Big Data, a annoncé la signature d’un accord de partenariat avec la société tunisienne OneTech Business Solutions, spécialisée dans l’intégration des systèmes d’information. A travers cette collaboration, Intersec veut bénéficier de la crédibilité de son nouveau partenaire dans la région du Maghreb pour s’y installer et renforcer sa présence dans les autres marchés d’Afrique.

D’après Yann Chevalier (photo), président-directeur général d’Intersec « une collaboration avec OneTech Business Solutions […] est une vraie opportunité pour nos deux sociétés de mieux servir le marché africain. Intersec bénéficiera de la connaissance fine de OneTech Business Solutions sur la région et de son approche extrêmement professionnelle pour accélérer notre développement sur l’Afrique du Nord et de l’Ouest».

Pour OneTech Business Solutions, intégrer les logiciels d’Intersec est une aubaine pour proposer à ses clients une offre plus riche et alignée avec leurs besoins métier. Khaled Abdeljaoued, son président-directeur général, pense que le partenariat avec le « pionnier et leader du ‘’Big Data Analytics’’ pour les opérateurs de télécommunications, permettra à nos clients du secteur télécoms de valoriser leurs données et d’avoir une compréhension claire du comportement de leurs clients ».