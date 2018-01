Samsung refuse d’installer une usine d’assemblage au Nigeria parce que ses parts de marché y sont faibles

(Agence Ecofin) - Le fabricant d’appareils électroniques et de téléphones mobile Samsung, a révélé qu’il n’installera pas d’usine d’assemblage au Nigeria. La raison de ce refus est la faible part de marché de l’entreprise dans le pays, a révélé Sung Yoon (photo), le président-directeur général de Samsung Electronics Africa, au cours d’une session d’échange avec les journalistes, la semaine dernière.

Le patron du département Afrique de Samsung a souligné que l’entreprise électronique grand public, bien que leader au Nigeria, enregistre cependant une part de marché bien plus faible que les 80% d’Afrique du Sud.

Selon Sung Yoon, l'ouverture d'une usine d’assemblage dans un pays, prend en compte plusieurs facteurs, notamment l’infrastructure, le retour sur investissement et le marché gris.

Or au Nigeria, Samsung estime que le marché gris, est trop important au regard du volume d’appareils contrefaits qui entrent dans le pays et affectent le retour sur investissement. De plus, la fabrication d’un appareil mobile requiert près de 400 composants différents, donc aucun n’est disponible au Nigeria.

Bien que le Nigeria ne soit pas prêt à accueillir une usine d’assemblage, Samsung y voit toutefois un grand potentiel pour le futur. Avec une population de 180 millions d’habitants, le pays représente pour la société, un pouvoir économique pour les prochaines années. C'est la raison pour laquelle le groupe sud-coréen préfère opérer pour l'instant à travers une succursale qui répond aux besoins des clients et développe leur fidélité.