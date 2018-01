Youssouf Alioune Bakayoko : « le propriétaire aura zéro facture à payer, pas de facture d'électricité, pas de facture d'eau potable.»

(Agence Ecofin) - Youssouf Alioune Bakayoko, second lauréat du concours #MonInterviewEcofin, est un jeune entrepreneur ivoirien de 28 ans qui réside à Abidjan Cocody Angré. Son projet, dénommé Megatron vise à construire des logements durables, 100% autonomes en matière d’énergie et d’eau potable grâce au solaire photovoltaïque et à des systèmes d’autoépuration d’eau.

Agence Ecofin : Youssouf Alioune Bakayoko, que faisiez vous avant de développer Megatron ?

YAB : Avant de développer mon projet Megatron j'étais un jeune diplômé, employé dans une entreprise immobilière en Côte d'Ivoire.

AE : Comment êtes-vous venu à développer ce projet ?

YAB : Vu la cherté des coûts de matériaux et la rareté des espaces destinés à la construction, j'ai décidé d'innover en adoptant de nouvelles méthodes et moyens dans le domaine immobilier, conformément aux principes du développement durable.

AE : Quel est le principal atout de votre produit ?

YAB : Le principal atout de mon projet c'est que, lorsqu'il sera réalisé, le propriétaire aura zéro facture à payer, c'est-à-dire pas de facture d'électricité, pas de facture d'eau potable. Aussi le coût de réalisation de ce projet est très intéressant car nous utilisons des matériaux recyclables.

AE : A quel stade de développement se situe aujourd’hui Megatron ?

YAB : Mon projet est en phase d’étude terminale nous devons maintenant passer à la réalisation.

AE : Quelle est la principale difficulté que vous avez eu à surmonter pour arriver à ce stade ?

YAB : Les principales difficultés pour arriver à ce stade ont été nombreuses. Je retiens surtout le manque de confiance des banquiers, le manque de confiance des propriétaires terriens lors de l'acquisition du terrain et la méconnaissance des principes du développement durable dans mon entourage.

AE : Quel conseil donneriez vous à un jeune qui rêve d’entreprendre ?

YAB : Je lui dirais que l'entrepreneuriat est passionnant et rude en même temps. Mais à la fin, la réussite est belle car on finit toujours par atteindre ses objectifs si l'on reste persévérant et innovant.