Côte d’Ivoire : déjà présent dans 4 pays, SNEDAI veut devenir « un leader panafricain de référence » d’ici 2025

(Agence Ecofin) - Avec plus d’un millier de salariés répartis dans au moins 4 pays, la société SNEDAI a mis son savoir-faire au service de plusieurs projets d’utilité publique en Côte d’Ivoire notamment. D’ici les quatre prochaines années, elle espère renforcer sa présence sur le plan continental.

La société ivoirienne SNEDAI qui intervient notamment dans le secteur des infrastructures et des technologies envisage de devenir un leader panafricain de référence d’ici 2025. Et pour atteindre cet objectif, l’entreprise compte capitaliser sur l’expérience qu’elle a déjà accumulée dans au moins 4 pays africains.

Revendiquant plus de 1000 salariés dont 30% de femmes, le groupe ivoirien intervient sur quatre pôles d’activités à savoir : l’immobilier-BTP, les nouvelles technologies, le transport et l’énergie. En 14 ans, l’entreprise a à son actif la réalisation de plusieurs projets infrastructurels notamment la construction (toujours en cours) de 30 000 logements ainsi que « la réhabilitation et l’équipement de structures sanitaires permettant l’accès aux soins à plus de 4 millions de personnes » en Côte d’Ivoire. En plus de l’exploitation d’un réseau de transport public sur le plan d’eau lagunaire grâce au réseau de bateau-bus de sa filiale, la société de transport lagunaire (STL), la société est en charge de la construction d’une centrale énergétique à gaz à cycle combiné de 2x350 MW et de la mise en place d’un réseau d’évacuation de 400kV qui lui permettra de transporter l’énergie produite sur 285 km de San Pedro jusqu’à Abidjan.

Mais au-delà de ces réalisations, le groupe SNEDAI est également connu pour ses projets dans le secteur de la technologie, dans un contexte où l’innovation technologique occupe une place de plus en plus importante dans les stratégies de développement des Etats africains. Ainsi, a-t-elle été chargée de la mise en place des projets de plateforme du système de couverture maladie universelle (CMU) et de digitalisation de la délivrance de passeport (monpasseport.ci) en Côte d’Ivoire.

Au total plus de 10 millions de documents d’identités sécurisés ont été délivrés grâce aux innovations technologiques de la société, en plus de 30 solutions informatiques développées, de la mise en place de 3 data centers et trois centres de documents sécurisés.

Fort de cette expérience dans la réalisation de projets basée sur des partenariats public-privés, le groupe a annoncé vouloir de « consolider sa position de champion national » en Côte d’Ivoire avant de renforcer sa présence dans plusieurs autres pays africains.

Rappelons qu’en dehors du pays des éléphants la société est présente notamment au Togo et au Burkina Faso et dispose d’un réseau de 13 filiales spécialisés dans plusieurs domaines d’utilité publique.