Zambie : First Quantum Minerals dégringole sur la bourse de Toronto au Canada après avoir reconnu un redressement fiscal de 7,9 milliards $

Philip Pascall, PDG de First Quantum Minerals

(Agence Ecofin) - First Quantum Minerals, une société basée au Canada mais qui exécute l'essentiel de ses activités en Zambie, a plongé mardi 20 mars 2018 de 12,4% sur le Toronto Stock Exchange (marché financier de Toronto au Canada), après avoir annoncé être la cible d'un redressement fiscal de 8 milliards $ de la part de l'administration zambienne des impôts.

Le groupe a dit avoir engagé des discussions pour régulariser cette situation, mais les investisseurs se montrent sceptiques. Même si le problème trouve une solution amiable et que le redressement se retrouve réduit, l'impact sur les performances financières de First Quantum sera non négligeable.

Malgré une hausse de son chiffre d'affaires à 3,3 milliards $ en 2017, sa marge brute d'exploitation de la même période s'est inscrite en repli à 335 millions $, après avoir subi l'impact négatif de la hausse de plus de 300 millions $ de ses coûts de commercialisation.

First Quantum semble avoir été vraiment surpris par la sortie du gouvernement zambien. Son résultat de 2017 s'est achevé sur une perte de 239 millions $, contre 19 millions $ en 2016, du fait de taxes plus importantes. Mais le groupe n’a pas relevé le changement de régulation en Zambie comme un facteur aggravant sur ses charges fiscales.

Idriss Linge