Hausse de 40% du bénéfice net pour Total Ghana, soutenu par une progression significative de son chiffre d'affaires

(Agence Ecofin) - Total Ghana Ltd s'en est plutôt bien sorti au terme des 9 premiers mois de 2018, avec un bénéfice net de 34,5 millions de Cédis Ghanéens (7,15 millions $). Cette performance représente une hausse de 40% en comparaison au niveau de cet indicateur financier, pour la même période en 2018.

La filiale du groupe énergétique français doit ce résultat à un chiffre d'affaires qui a atteint 1,7 milliard de cédis sur la période, ce qui lui a permis de s'en tirer avec un résultat d'exploitation de 157,2 millions de Cedis. Une confortable marge qui lui a permis de diluer les hausses des charges financières et d'imposition.

Avec un bénéfice net par action de 0,3 cédis, le rendement par action se situe à 7,5%, en tenant compte du cours boursier de l'entreprise qui est de 4,05 cédis. Mais les investisseurs devront suivre l'évolution de ses besoins en fonds de roulement.

Même s'il a baissé en comparaison à 2017, le besoin de liquidités de court terme était de 125,2 millions de cédis à la fin septembre 2018. Sur les charges les plus importantes à régler, on retrouve des découverts et des prêts bancaires d'un montant de 89,8 millions de cédis.

Idriss Linge