La firme américaine Cloudleaf veut étendre ses solutions de chaine d’approvisionnement numérique en Afrique du Nord

(Agence Ecofin) - La firme américaine Cloudleaf Inc s’est associée au fournisseur de services technologiques Bahwan CyberTek (BCT) dans le but d’étendre ses solutions de chaine d’approvisionnement numérique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Cloudleaf Inc, avec son partenaire BCT, qui est déjà implanté aux Etats-Unis, en Asie et dans la zone Mena, mettront sur pied des solutions ciblées dans les domaines de la chaine logistique, du transport et des logiciels d’entreprise en Afrique du Nord.

Les deux entreprises proposeront des outils de gestion des ressources numériques et de gestion du flux de travail numérique à plus de 200 entreprises clientes de BCT dans la zone Mena.

« Avec notre partenaire BCT, nous allons élargir le marché de la plate-forme Cloudleaf dans le domaine de la chaîne logistique en Afrique du Nord. Cette collaboration nous permettra de mettre en place de nouveaux logiciels et de nouveaux produits pour notre clientèle », a déclaré Mahesh Veerina, directeur général de Cloudleaf.

Chamberline Moko