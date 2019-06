TAAG Angola Airlines passe une commande de six avions Dash 8-400

(Agence Ecofin) - TAAG Angola Airlines, la compagnie aérienne nationale angolaise, a passé une commande ferme de six Dash 8-400, a annoncé l’avionneur canadien De Havilland Aircraft of Canada dans un communiqué publié le 18 juin.

Le Dash 8-400 a une capacité de 74 passagers. Il bénéficie d’une autonomie de vol de 1 850 kilomètres et d’une vitesse maximale de 666 kilomètres à l’heure. Cet appareil à turbopropulseur consomme beaucoup moins qu'un avion à réaction et bénéficie, pour les courtes distances, des faveurs des compagnies pour des raisons économiques.

« L’avion Dash 8-400 offre des performances inégalées et une rentabilité exceptionnelle qui nous permettront de mieux servir les petites villes et d’augmenter les fréquences en Angola.», s’est félicité le président du Conseil d’administration de TAAG Angola Airlines, Rui Carreira, cité dans le communiqué.

« Le Dash 8-400 offre les coûts de siège les plus bas, ainsi qu'une autonomie et une vitesse inégalées par rapport aux autres avions à turbopropulseur. Il a également prouvé sa fiabilité dans certains des environnements les plus difficiles du monde.», a déclaré de son côté, le directeur d’exploitation de De Havilland Aircraft of Canada, Todd Young.

Créée en 1938, Angola Airlines assure des vols domestiques ainsi que des liaisons aériennes vers une quinzaine de pays à travers le monde.

