Ghana: le gouvernement signe un accord avec Ethiopian Airlines pour la création d'une nouvelle compagnie aérienne nationale  

(Agence Ecofin) - Le Ghana va lancer une nouvelle compagnie aérienne nationale, grâce à un nouveau partenariat conclu avec Ethiopian Airlines. C’est ce qu’a indiqué, la semaine dernière, Tewolde Gebremariam (photo), PDG de l’entreprise éthiopienne.

Le nouvel accord devrait permettre de mettre en place une compagnie aérienne qui sera détenue à hauteur de 51% par l’Etat ghanéen et le secteur privé, tandis que le reste sera détenu par Ethiopian Airlines. Dans une stratégie de limitation de l’influence des pouvoirs publics dans la gestion de la future entreprise, la part du gouvernement devrait, à terme, être limitée à 10%. La compagnie assurera des liaisons aériennes à l’intérieur du pays, au niveau régional, mais également au niveau international.

Cette opération permettra au Ghana de disposer d’une nouvelle compagnie aérienne, après la disparition de Ghana Airways et de Ghana International Airlines.

Dans un contexte d’ouverture progressive du ciel africain via un processus d’interconnexion des espaces aériens, cette nouvelle opération vise également à augmenter la présence des compagnies aériennes africaines sur le marché continental. Ceci, alors que seulement 20% du marché aérien continental est couvert par des entreprises africaines.

« Cela doit changer. Il doit être d'au moins 50-50 », a déclaré, à cet effet, Gebremariam, cité par le site d’information AIN.

Et d’ajouter : « Si nous, les Africains, ne coopérons pas et ne changeons pas la part de marché décroissante des compagnies aériennes africaines, il n'y aura plus de compagnies aériennes locales après dix ans ».

Moutiou Adjibi Nourou