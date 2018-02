Des salaires, des charges et des provisions en hausse plombent les performances financières de la Sonatel pour l'année 2017

(Agence Ecofin) - Des salaires et des provisions diverses en augmentation, ont plombé les performances financières du groupe Sonatel, la plus importante entreprise de la BRVM. Ces deux rubriques ont en effet connu une augmentation de près de 40 milliards de FCFA (76 millions $).

Sa marge brute d'exploitation a terminé en hausse par rapport à celle de l'année 2016. Mais le bénéfice brut après les charges de provisions et de salaires se situe à 307,7 milliards de FCFA, en baisse comparée aux 323,15 milliards de FCFA réalisés une année auparavant.

Il faut dire qu'en amont, la marge brute avait déjà été plombée par une hausse de 10% des dépenses de fonctionnement, avec notamment une progression choc de 15% des achats et de 11% des frais engagés pour d’autres services, dont une augmentation de 33,5 milliards de FCFA pour les services extérieurs. On notera aussi près de 2 milliards de FCFA payés pour des frais de gestion et des droits de marque.

Dans ces conditions, le bénéfice net de Sonatel a reculé de 6,34% pour se situer à 202,18 milliards de FCFA. Le projet des résolutions de la prochaine assemblée générale prévoit de proposer un dividende de 1667 FCFA par action, soit un dividende net de 1500 FCFA. C'est le même niveau de rémunération qui a été proposé pour l'exercice 2016.

Idriss Linge