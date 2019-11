Soudan : SudaSat signe avec ST Engineering iDirect et ArabSat pour étendre ses services télécoms dans les zones reculées

(Agence Ecofin) - L'opérateur soudanais de services Vsat SudaSat a signé un accord de service avec ST Engineering iDirect – spécialisé dans la conception, le développement et la fabrication d'équipements et de technologies pour les communications par satellite – et Arab Satellite Communications Organization – fournisseur Internet haut débit par satellite – (ArabSat).

Le protocole de collaboration intervenu la semaine dernière a pour but d’améliorer la fourniture par SudaSat – via le satellite Arabsat 6A d’ArabSat lancé plus tôt cette année – de services télécoms de haute qualité, aux populations des zones reculées et isolées du Soudan.

Pour parvenir à ses fins, SudaSat a choisi de s’appuyer sur la plateforme Newtec Dialog de ST Engineering iDirect. L’infrastructure lui offrira la possibilité de connecter plusieurs centaines de sites distants et de tirer parti de ses capacités multiservices pour s’implanter dans d’autres segments du marché, tels que la mobilité, la liaison cellulaire et la radiodiffusion.

Au Soudan, pays de 42,1 millions d’habitants, le taux de pénétration de l’Internet avoisine encore les 28 %. Seules 11,8 millions de personnes y ont accès, et particulièrement dans les villes. Les zones rurales demeurent faiblement couvertes du fait de défis géographiques. C’est donc plus de la moitié des abonnés à la téléphonie mobile – 30,29 millions de d'individus – qui restent privés des services à forte valeur ajoutée qu’offre le haut débit.

