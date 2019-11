Cameroun : plus d’une entreprise sur 3 actives a fermé entre 2009 et 2016, soit un taux de cessation de 36 %

(Agence Ecofin) - L’institut national de la statistique (INS) vient de publier un compte-rendu du deuxième recensement général des entreprises (RGE-2) sur la période 2009-2016. Ce qui a donné une photographie actualisée du tissu productif et une base complète pour la réalisation des enquêtes auprès des entreprises au Cameroun.

« A l’issue de l’appariement des bases, sur les 6 458 entreprises de départ, il apparaît que 2 316 ont cessé leur activité pendant la période intercensitaire, la quasi-totalité (environ 95%) ayant arrêté l’activité avant 2014. Ce qui permet de situer le taux global de cessation d’activités à près de 36% sur la période sous revue », écrit l’INS.

Selon l’Institut, trois déterminants fondamentaux de la mortalité des entreprises se dégagent à l’issue de cette investigation. Par ordre d’importance, il s’agit de la taille de l’entreprise : elle semble être la variable qui influence le plus la mortalité. En effet, par comparaison avec les Grandes Entreprises (GE), une Moyenne Entreprise (ME) a près de 20% de risque en plus de cesser ses activités. Ce risque supplémentaire est de 31% pour une Petite Entreprise (PE) et 39% pour une TPE.

La région du Littoral concentre un peu plus de 64% des unités disparues (1 495). Les régions du Centre (484), de l’Ouest (135) et du Nord-Ouest (42) suivent respectivement. En revanche, les régions de l’Est (35), de l’Adamaoua (29), du Sud-Ouest (24), du Nord (23), du Sud (21) et de l’Extrême-Nord représentent ensemble près de 8% des unités disparues.

Pour les besoins d’analyse, les régions d’enquête (12 au total) ont été regroupées en six régions économiques. Un peu plus de 60% des entreprises en cessation d’activité sont implantées dans la ville de Douala et près de 20% à Yaoundé. La région économique « Ouest et Nord-Ouest » enregistre le troisième plus fort effectif de cessations d’activité, soit 7,4% des entreprises. Ce résultat, selon l’INS, n’a rien de surprenant compte tenu du fait que ce sont ces trois régions qui concentrent l’essentiel du tissu productif du pays.

Sylvain Andzongo