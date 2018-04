Lomé accueille une conférence internationale de haut niveau sur l’entrepreneuriat social le 11 mai prochain

(Agence Ecofin) - Le gratin de l’entrepreneuriat se réunira le 11 mai prochain au siège d’Ecobank à Lomé autour d’une conférence internationale de haut niveau sur l'entrepreneuriat social, apprend-on d’une note adressée à Togo First.

L’événement, conjointement organisé par l'ambassade des États-Unis, la banque panafricaine Ecobank Transnational Incorporated (ETI) et la société ALAFFIA, rassemblera entrepreneurs, décideurs, juristes d’affaires, investisseurs, acteurs de développement local, et toutes les personnes intéressées par l’entreprise sociale, autour du thème : « Innover, impacter et développer dans la solidarité ».

Cette conférence qui se veut « un rendez-vous incontournable pour l’univers entrepreneurial mondial et en particulier africain » accueillera également un parterre de personnalités togolaises et internationales parmi lesquelles des membres du gouvernement, des diplomates, des responsables d’entreprises et d’organisations, avec une communication inaugurale prononcée par le PDG d’Ecobank, Ade Ayeyemi.

Au menu de cette journée, des échanges enrichissants. D’une part, des discussions porteront sur l’importance des entreprises sociales dans le processus de développement durable ainsi que les défis sociaux ou juridiques. Aussi parlera-t-on des difficultés de financements auxquelles sont confrontées la grande majorité de ces entreprises. D’autre part, il sera question d’outiller les participants pour mieux explorer les nouvelles opportunités qu’offrent les progrès technologiques.

Les personnes désirant participer à l’évènement peuvent s’y inscrire sur ce formulaire Google: https://lc.cx/W8Pi

Pour plus d’informations, visitez la plateforme dédiée à l’évènement : https://conference.socialbusiness.tg/

Fiacre E. Kakpo