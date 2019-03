Les actions Steinhoff débutent la semaine en hausse sur le Johannesburg Stock Exchange après les premières révélations de PwC

(Agence Ecofin) - Le conglomérat sud-africain Steinhoff qui est spécialisé dans la production et la distribution des meubles a débuté la semaine du 18 mars, avec une action en hausse de 2,8% sur le Johannesburg Stock Exchange. Il avait déjà clôturé en hausse de 5,4% sur le marché financier de Francfort en fin de semaine dernière.

Les investisseurs semblent saluer les premières conclusions disponibles du rapport d'audit effectué par la firme d'audit PwC, dans le cadre du scandale qui éclaboussé l'entreprise fin décembre 2017, la mettant en difficulté sur ses différents marchés financiers.

« Ces malversations comptables, via des transactions fictives ou irrégulières, ont été mises en oeuvre entre 2009 et 2017 par un petit groupe d'anciens dirigeants de Steinhoff et de quelques personnes extérieures au groupe », montre un résumé des conclusions de l'audit mis en ligne sur le site du distributeur.

Idriss Linge

