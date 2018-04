MTN Nigeria a la « légitimité pour rejoindre le Premium Board du Nigerian Stock Exchange »

(Agence Ecofin) - Selon Oscar Onyema (photo), directeur général du Nigerian Stock Exchange, MTN Nigeria est légitimement éligible pour rejoindre le Premium Board de son marché financier, un segment qui regroupe des entreprises de forte capitalisations et qui ont un certain niveau de respect des standards dans le reporting financier.

« Il est difficile pour moi de dire, là, tout de suite, si MTN Nigeria pourra y accéder ou non, mais bien évidement, au regard de sa taille, cette entreprise sera un candidat légitime au Premium Board. Mais vous savez cela dépendra du moment où sera soumise sa candidature. On pourra dont déterminer si elle confirme cet accès légitime », a fait savoir M. Onyema répondant à des questions de CNBC Africa.

L’intervention de celui qui est aussi le président de l'association des marchés financiers d'Afrique (ASEA), survient alors que ce Premium Board recevait quatre nouvelles entreprises de poids au Nigéria. Il sagit notamment Access Bank, Lafarge Africa, Seplat Petroleum et United Bank for Africa. Elles rejoignent ainsi Dangote Cement, FBN Holdings et Zenith International Bank.

Le Premium Board est présenté comme étant le club réunissant la crème des sociétés cotées nigérianes. Pour y accéder, une entreprise doit valider au moins 70% du système de notation de gouvernance d'entreprise (CGRA) du NSE, atteindre une capitalisation boursière ou avoir une valorisation d'au moins 200 milliards de nairas (557 millions $), avoir un flottant boursier d'au moins 20% de ses actions et respecter rigoureusement des règles de publication d'informations.

MTN Group a confirmé avoir engagé le processus de l'introduction de sa filiale nigériane sur le Nigerian Stock Exchange à la mi février, dans le cadre d'une opération qui devrait être valorisée à près de 5,2 milliards $.

Idriss Linge