Cameroun : Socaver, filiale du brasseur SABC, investit 5,3 milliards de FCFA pour doper sa production d’emballages

(Agence Ecofin) - Le ministre camerounais de l’Industrie, Dodo Ndocké, procède, le 15 novembre 2019, à l’inauguration, à Douala, de nouvelles installations de la Société camerounaise de verrerie (Socaver).

Cette filiale du groupe SABC, leader du marché brassicole au Cameroun, vient, en effet, d’investir 5,3 milliards de FCFA pour la rénovation de son four numéro 2 et la construction d’un atelier dédié à la production de préformes, qui sont des tubes gonflables servant à la production des emballages en plastique.

« Avec cet investissement, Socaver dispose désormais d’un atelier doté de deux lignes de production de préformes d’une capacité de 300 millions de préformes par an, qui permettront d’obtenir des bouteilles de différents formats et couleurs (35 cl, 100 cl, 150 cl, etc.) », explique l’entreprise. Et de préciser que « cet investissement, réalisé dans un contexte difficile, entre dans le cadre du plan stratégique de Socaver démarré en 2018 par la direction générale, afin de faire de l’entreprise un véritable expert en emballages (bouteilles en verre, casiers en plastique et préformes, NDLR), tourné vers une plus grande diversification de ses métiers ».

En s’appropriant ainsi la fabrication des préformes en PET (polyéthylène téréphtalate), Socaver, unique verrerie dans la zone CEMAC, complète de ce fait sa gamme de produits (verre et PET) pour satisfaire en emballages le segment des boissons en PET (boissons gazeuses, eaux minérales) au Cameroun et dans des pays voisins tels que la Guinée équatoriale, le Tchad ou encore la RCA.

Par ailleurs, grâce à son atelier presse à casiers installé en 2014, Socaver, entreprise dont le capital est détenu à 28% par la Société nationale d’investissements (SNI) et des privés camerounais, est également dotée d’une capacité de production annuelle de 2 millions de casiers (12 et 24 trous) en plastique.

Dans le même temps, apprend-on, avec la rénovation du four n° 2, la capacité de fusion de la Socaver passe de 32 500 à 38 500 tonnes de verre par an.

Brice R. Mbodiam