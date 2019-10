La plateforme d’e-commerce Jumia ouvre un centre technologique en Egypte

(Agence Ecofin) - Jumia, l’entreprise d’e-commerce listée sur la Bourse de New York, annonce l’ouverture d’un centre technologique en Egypte qui embauchera et formera une équipe de développeurs et d’ingénieurs, au service du paiement électronique dans le but de synchroniser son développement avec sa solution d’e-paiement Jumia Pay.

Au-delà ce cet intérêt personnel, Jumia indique souhaiter également faire de l’Egypte un moteur de l’entrepreneuriat des paiements en ligne en Afrique, en permettant l’échange de connaissances et d’expériences avec d’autres pays. L’objectif final de cet investissement étant de contribuer à la multiplication des méthodes de paiement en ligne pour fournir une expérience d’achat plus conviviale, plus confortable et plus sécurisée.

Selon Hesham Safwat, le président directeur général de Jumia Egypt, le choix de l'Egypte pour abriter le centre technologique résulte du « leadership du marché égyptien en matière de transformation numérique et d'inclusion financière ».

Sami Louali, vice-président exécutif de Jumia pour les services financiers, a soutenu que « les talents locaux égyptiens surpassent toutes les attentes concernant ce qui pourrait être réalisé ». Il a souligné que le nouveau centre technologique de Jumia pourrait même aider « la communauté technologique et Jumia à rassembler davantage de solutions de haute technologie en Egypte et dans le reste de l’Afrique ».

Lire aussi:

20/09/2019 - Egypt Post a ouvert un centre logistique numérisé pour soutenir l’e-commerce en Afrique