  La filiale au Nigéria de Heineken annonce un nouveau programme d'emprunts à court terme de 100 milliards de nairas

(Agence Ecofin) - Nigerian Breweries, la filiale au Nigéria du groupe brassicole Heineken, a annoncé au marché financier de Lagos, le lancement d'un nouveau programme d'émission de billets de trésorerie (instruments de financement de court terme). D'une valeur globale de 100 milliards de Nairas (277,5 millions $), il se déroulera sur une période de trois ans qui s’achèvera en 2022.

Le processus a déjà débuté depuis le 11 avril 2019, avec deux émissions de titres d'une valeur chacune de 15 milliards de nairas, avec des maturités de 90 et 182 jours. Ce nouveau programme prend la suite d'un précédent de même nature et de même montant, qui a duré entre 2015 et 2018.

L'entreprise dit vouloir permettre à des investisseurs qui ne sont pas actionnaires de pouvoir tirer profit de ses performances s'ils le souhaitent. En effet, les billets de trésorerie sont l'équivalent, chez les entreprises, des bons du trésor émis par le gouvernement.

Ils sont de court terme, et la capacité à les échanger facilement lui confère des taux bas qui sont un avantage pour les sociétés emprunteuses qui peuvent ainsi se financer à des taux plus faible que ceux servis par les banques commerciales.

L'information postée par Nigerian Breweries vendredi 12 février a fait bondir la valeur de son action de 6,5% sur le Nigerian Stock Exchange. Les investisseurs semblent convaincus que renouveler un tel programme, suppose que ses responsables doivent avoir confiance en leurs capacités de générer des revenus suffisants pour rembourser les emprunts successifs qui en découleront.

Notons que l'entreprise a réalisé au cours de l'année 2018, son chiffre d'affaire et son bénéfice net les plus faibles depuis 2015. Ses dirigeants ont expliqué que l'environnement économique, et surtout l'imposition des droits d'accises, ont plombé les revenus.

Idriss Linge