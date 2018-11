"Entreprenante Afrique" : un blog alliant recherche, pratique et témoignages pour promouvoir l'entrepreneuriat africain

(INVESTISSEURS & PARTENAIRES) - En 2016 paraissait le livre Entreprenante Afrique (Odile Jacob), co-écrit par Jean-Michel Severino et Jérémy Hajdenberg. À travers cet ouvrage, les deux auteurs témoignaient et participaient à la promotion de l’élan entrepreneurial en Afrique subsaharienne, en faisant découvrir des histoires d’entrepreneurs et en nous aidant à mieux comprendre le contexte dans lequel ils travaillent. Initié par Investisseurs & Partenaires (I&P), la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International (Ferdi) et le Club Africain des Entrepreneurs, ce blog poursuit le travail initié avec le livre et permettra de saisir les dernières évolutions de cette Afrique qui entreprend.

UN CROISEMENT ORIGINAL ENTRE PRATIQUE ET RECHERCHE POUR ENCOURAGER L'ÉLAN ENTREPRENEURIAL EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

La situation du continent africain a profondément évolué au cours des quinze dernières années, marquées par des performances macroéconomiques généralement solides, d’importants changements dans les politiques économiques, et des transformations démographiques majeures. Mais en dépit d’une amélioration de nombreux indicateurs sociaux, le bien-être des populations africaines a insuffisamment augmenté. Les inégalités ont cru notablement. Les économies se sont insuffisamment diversifiées et leur productivité ont faiblement augmenté, malgré un puissant essor entrepreneurial. L’accélération de l’essor entrepreneurial est fondamentale pour la pérennité de la croissance africaine. Servir le marché intérieur créé par l’essor démographique du continent exige de nouvelles générations d’entreprises aptes à fournir les biens et services dont les Africains ont besoin. Cet essor est également essentiel pour créer les 450 millions d’emplois requis pour absorber la croissance de la population active d’ici à 2050.

C’est au regard de tels enjeux que la Ferdi, I&P et le Club Africain des Entrepreneurs lancent en commun ce blog consacré à l’entrepreneuriat africain. Les objectifs ? « Apprendre et comprendre ce sujet en écoutant tous les acteurs, à commencer par les entrepreneurs eux-mêmes, mais aussi susciter et mettre en lumière des propositions de politique publique ou d’initiative privée pour promouvoir un entrepreneuriat africain responsable, et susciter échanges et discussions entre entrepreneurs pour améliorer la stratégie et le management de leurs entreprises » explique Jean-Michel Severino, Président d’Investisseurs & Partenaires.

Entreprenante Afrique entend répondre à ces objectifs en croisant expériences et recherches, témoignages et analyses, échanges directs et documents de réflexion. « Ce croisement original entre pratique et recherche, sur un sujet en constante évolution, permettra l’interpénétration des points de vue. Il nourrira chacun, dans les centres de recherche ou les locaux des entreprises, des contributions de l’autre » analyse Patrick Guillaumont, Président de la Ferdi.

UN OUTIL COLLABORATIF POUR S'EXPRIMER ET ÉCHANGER LES BONNES PRATIQUES

Entreprenante Afrique regroupera articles de recherches, partages d’expériences et témoignages de terrain sur l’entreprise africaine. Les articles sont classés en trois catégories principales :

Témoignages : Partager son expérience du quotidien, son parcours

Éclairages : des articles permettant de comprendre un enjeu particulier

Points de vue : des articles engagés, pouvant susciter discussions et débats

Le blog Entreprenante Afrique est un espace d’expression ouvert et une ressource qui s’adresse à la fois aux entrepreneurs africains et ceux qui aspirent à le devenir, aux acteurs qui ont pour mission de soutenir l’entrepreneuriat africain (acteurs du développement, investisseurs, incubateurs, réseaux, conseillers…) et aux chercheurs qui souhaitent partager ou mieux comprendre le contexte africain dans lequel évoluent les entrepreneurs.

Il est ouvert aux contributeurs externes en vue de croiser les points de vue, et enrichir les débats à travers des expériences concrètes et ancrées sur le terrain, comme le rappelle Sidi Khalifou, dirigeant de l’entreprise mauritanienne CDS et Président du Club Africain des Entrepreneurs : « Je mesure à quel point il est important pour les entrepreneurs africains de pouvoir partager et échanger sur leurs parcours, réalisations et difficultés, non seulement dans l’optique d’améliorer les bonnes pratiques, mais également pour faire entendre leur voix auprès des institutions publiques. Le blog sera un outil de plaidoyer très utile en ce sens, et nous espérons vivement intéresser et recueillir les points de vue de tous les acteurs s’intéressant à l’écosystème entrepreneurial et à son développement ».

À propos

Investisseurs & Partenaires est un groupe d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa création en 2002, I&P a investi dans plus de 90 entreprises basées dans 16 pays africains. Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. http://www.ietp.com

Créée en 2003, la FERDI (Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International) vise à favoriser la compréhension du développement économique international et des facteurs qui l’influencent. Elle soutient les activités de recherche utilisant les instruments les plus modernes et les plus pertinents de la science économique pour l’étude du développement et tend à renforcer le potentiel francophone en la matière. http://www.ferdi.fr

Le Club Africain des Entrepreneurs est une organisation panafricaine inaugurée en 2016 rassemblant des femmes et des hommes investis dans l’aventure entrepreneuriale et fédérés par un engagement commun en faveur d’un développement responsable en Afrique. Sa mission consiste à mener des actions de plaidoyer en vue de soutenir la cause entrepreneuriale et de développer les opportunités économiques à l’intérieur mais également à l’extérieur de son réseau de membres. http://clubentrepreneurs.africa/