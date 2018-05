Liquid Telecom et China Global s’associent pour fournir des capacités combinées de réseau en Afrique et en Asie

(Agence Ecofin) - Le fournisseur de connectivité zimbabwéen, Liquid Telecom, a annoncé la signature d’un accord de partenariat avec China Telecom Global (CTG), filiale du fournisseur de services de télécommunications intégrés China Telecom Corporation Limited.

A travers cette collaboration, les deux parties ont l’ambition de se soutenir mutuellement pour fournir à leurs clients d’Afrique et d’Asie des solutions et services de pointe. Elles comptent également poursuivre l'exploration de possibilités de services conjoints dans le cadre de leur partenariat.

Pour Changhai Liu, le directeur général de China Telecom Corporation Limited pour la zone Afrique et Moyen-Orient, « l'Afrique, avec plus de 50 pays, est le nouveau marché en plein essor, avec le taux de développement le plus élevé ».

Il considère que c’est un marché très important pour CTG car il permettra à l’entreprise de mieux servir ses clients et d'explorer un potentiel commercial inexploité pour un développement ultérieur.

« Dans le cadre de ce partenariat, nous sommes bien positionnés pour améliorer la connectivité et l'infrastructure réseau dans les deux régions.», a révélé Changhai Liu.

Willem Marais, le directeur du développement des affaires du groupe Liquid Telecom, a ajouté que « ce partenariat avec China Telecom Global est le reflet de la forte demande en services réseau de classe mondiale en Afrique ».

Selon lui, les capacités combinées de service et de réseau issues de la collaboration entre Liquid Telecom et China Telecom Global « seront d'une grande valeur pour les multinationales opérant dans certaines des économies les plus dynamiques en Afrique et en Asie-Pacifique ».

Actuellement, China Telecom Global a déjà établi un Point de Présence (PoP) au East Africa Data Center (EADC) de Liquid Telecom à Nairobi. Il est également prévu l’établissement d'autres PoPs dans les Data Centre de Liquid Telecom à Johannesburg et au Cap.