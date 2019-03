Afrique du Sud: Altron et SAS s’unissent pour fournir des services d’analyse prédictive de données au secteur public

(Agence Ecofin) - La société SAS, spécialisée dans les logiciels et les services d’analyse de données, et la société Altron, spécialisée dans les offres technologiques dans divers secteurs, ont signé un accord de partenariat stratégique pour fournir des services d’analyse prédictive de données dans tous les secteurs, avec une exclusivité pour le secteur public.

Cette offre de services sera fournie par une unité commerciale SAS dédiée, créée au sein de Bytes Systems Integration (Altron BSI) pour vendre et octroyer des licences de logiciels SAS. Elle soutiendra ainsi les clients dans des secteurs tels que les services financiers, la santé, l’éducation, le commerce, la gestion des ressources humaines, etc.

Mteto Nyati (photo), le directeur général du groupe Altron, estime que grâce aux nouveaux services proposés dans le cadre de ce partenariat, les clients seront en mesure de prendre des décisions éclairées grâce à des analyses de faits dans des domaines critiques tels que la gestion des effectifs, la détection des paiements frauduleux, la sécurité publique afin de surveiller le taux de criminalité des délinquants et leur évolution, ainsi que les violations relatives aux questions d’immigration.

« Lorsque les données sont correctement traitées et analysées, il est possible de prédire les comportements, les risques potentiels, la fraude et les résultats probables, etc. Par exemple, les prévisions faites au moyen d'un algorithme pourraient être utilisées pour ajuster le déploiement des services de police afin de relever les défis de la sécurité des citoyens en Afrique du Sud », a souligné Mteto Nyati.