En 2017, la commercialisation de la data et des services digitaux a crû de 15% chez MTN Cameroun

(Agence Ecofin) - La data (Internet) et les services digitaux continuent d’influencer positivement les performances de MTN Cameroun, depuis le déploiement de la 3G et de la 4G en 2015. En effet, selon les états financiers officiels de MTN Group, la commercialisation de la data et des services digitaux a crû de 15% au sein de la filiale camerounaise, au cours de l’année 2017.

Dans le détail, sur les 7,1 millions d’abonnés constituant le parc du leader du marché du mobile au Cameroun à fin 2017, un peu plus de 4,4 millions de clients sont des utilisateurs de la data, dont 3,2 millions d’abonnés qualifiés d’actifs.

La progression des revenus issus de la data et des services digitaux chez cet opérateur au Cameroun, colle pratiquement au taux de progression observé sur ce segment au sein des filiales plus importantes, telles que le Nigeria (+20%), ou encore l’Afrique du Sud (+18%).

Les performances réalisées sur ce segment par la filiale camerounaise du groupe sud-africain des télécoms, surclasse de loin le niveau de progression observé dans d’autres pays africains tels que la Côte d’Ivoire (+4%), l’Ouganda (+2) ou encore le Ghana (+9%).

BRM

