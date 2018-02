Frédéric Debord remplace Elisabeth Medou Badang à la direction générale d’Orange Cameroun

(Agence Ecofin) - Ancien directeur des opérations d’Ooredoo au Koweït, Frédéric Debord (photo) a été nommé au poste de directeur général d’Orange Cameroun, au sortir d’un conseil d’administration tenu le 14 février 2018, à Douala, la capitale économique camerounaise.

Justifiant d’une expérience de 20 ans dans les télécoms, et après avoir occupé des postes de directeur général des entreprises des télécoms en Afrique du Nord, en Europe de l’Est et aux Caraïbes, Frédéric Debord prend officiellement les rênes d’Orange Cameroun, ce 15 février 2018.

Il remplace, à ce poste, Elisabeth Medou Badang, première femme et premier ressortissant camerounais à diriger la filiale locale du groupe télécoms français Orange.

La Camerounaise, revenue au bercail en 2013, après avoir dirigé la filiale botswanaise du groupe Orange, « est promue au comité de direction d’Orange Middle East and Africa, en tant que directrice de zone et porte-parole », apprend-on dans un communiqué officiel.

« Le conseil d’administration d’Orange Cameroun salue les résultats obtenus par Orange Cameroun sous la direction de madame Medou Badang, pendant ces quatre dernières années, et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles responsabilités », souligne le communiqué.

En effet, le passage d’Elisabeth Medou Badang à la tête d’Orange Cameroun a été marqué par une reprise de la croissance du chiffre d’affaires ; la construction de l’immeuble siège de l’entreprise dans la capitale économique camerounaise ; le renouvellement de la licence télécoms de cet opérateur de mobile ; le lancement des réseaux 3G et 4G ; la construction à Douala de l’un des data center les plus modernes en Afrique subsaharienne ; ou encore l’explosion du service de transfert d’argent via le mobile au Cameroun.

