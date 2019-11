Ouganda : Seacom va s’appuyer sur Raxio Data Center Ltd pour diversifier son offre de services numériques

(Agence Ecofin) - Seacom, le fournisseur panafricain de connectivité Internet par fibre optique, va collaborer avec Raxio Data Center Ltd, le constructeur de centres de données neutre, pour offrir aux clients ougandais une plus large gamme de services numériques.

La société télécoms compte s’appuyer à cet effet sur le centre de données Raxio Uganda, en cours de construction dans le pays et prêt à l’emploi d’ici le premier trimestre 2020.

D’après Tonny Tugee, le directeur général de SEACOM en Afrique de l'Est, ce « partenariat avec Raxio Uganda sera essentiel pour développer notre activité sur cet important marché ».

Il a ajouté que « les nouvelles installations pour entreprises de Raxio Ouganda garantiront la fourniture d’une gamme complète de services, dans un environnement stable et permanent. Nous sommes également enthousiasmés par le potentiel d'extension de notre relation en dehors de l'Ouganda, augmentant ainsi la portée géographique et l'infrastructure de réseau que nous pouvons offrir à nos clients ».

Selon Raxio Data Center Ltd, l’infrastructure technologique en cours de construction fonctionnera conformément aux normes Tier III. À pleine capacité, Raxio Uganda pourra accueillir jusqu'à 400 racks et délivrer une puissance de 1,5 MW, dans un environnement hautement redondant et hautement sécurisé.

Robert Mullins, le directeur exécutif de First Brick Holdings, société mère de Raxio Uganda, voit dans le choix de Seacom une « reconnaissance croissante de Raxio Uganda en tant que partenaire de choix pour les interconnexions, offrant un accès ouvert de niveau entreprise, une robuste infrastructure de données, optimisée et déployée ».

Lire aussi :

17/10/2019 - Seacom et Vodacom Business Africa s’unissent pour fournir de la connectivité à haut débit à travers l’Afrique

26/06/2019 - Seacom veut étendre ses systèmes de communication en Afrique de l'Est

05/06/2018 - Seacom a boosté les capacités data du Kenya, de la Tanzanie, du Mozambique et de l’Afrique du Sud